Спикер ПАСЕ в письме Володину выразил надежду на возвращение России

Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт направил письмо спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором выразил надежду на возвращение России в ПАСЕ, сообщает ТАСС.

В письме Аграмунт подчеркивает необходимость того, чтобы ПАСЕ «была площадкой для политического диалога и взаимообщения между парламентскими делегациями не 46, а всех 47 стран-членов».

Аграмунт напомнил, что в качестве спикера ПАСЕ предпринимал шаги по возобновлению диалога с Госдумой: «Я верю, что те отношения, которые я установил с руководством и депутатами Госдумы 6 созыва, станут прочной основой для продолжения конструктивных обсуждений».

Спикер ПАСЕ также выразил надежду на личную встречу с Володиным, которого Аграмунт поздравляет с избранием спикером Госдумы: «Надеюсь, вскоре я сумею с Вами встретиться при удобной возможности и продолжить обсуждения, касающиеся отношений между российским парламентом и ПАСЕ».

Напомним, 13 октября делегаты ПАСЕ провели в Страсбурге внутренние дебаты, посвященные обсуждению изменений регламента, которые могли бы облегчить России возвращение в это объединение. Однако изменения не получили поддержку.