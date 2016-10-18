Порошенко ограничил работу российских платежных систем на Украине

В список компаний, в отношении которых Украина ввела санкции, попали российские платежные системы. Указ президента Украины, утверждающий соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

Под санкции попали платежные системы «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк России), «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko («Связь-Банк»).

Помимо платежных систем в санкционный список включены «Аэрофлот», «Алмаз Антей», «Ростех», КамАЗ, «Ютэйр», «Рособоронэкспорт» и другие российские компании, а также повстанческие батальоны «Смерть» и «Оплот» и бригада «Призрак».

Ранее сообщалось, что санкции введены в отношении 682 физических лиц – граждан России, Украины и ряда других стран.