Банк РПЦ ограничил выдачу вкладов

Банк «Пересвет», основным акционером которого (около 49%) являются структуры Русской православной церкви, ограничил выдачу вкладов населению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр «Пересвета».

По данным агентства, физические лица могут снимать не более 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов. При этом сотрудники банка утверждают, что ограничение связано с возникшим ажиотажем, однако запись желающих получить свои вклады не ведется. В «Пересвете» полагают, что ограничение может быть снято на будущей неделе.

Между тем, RNS сообщает со ссылкой на колл-центр финансовой организации, что председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец находится в реанимации. Ранее в банке подтвердили, что Швец временно не исполняет должностные обязанности из-за болезни.