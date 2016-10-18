В Кремле допустили отдельную встречу Путина и Порошенко в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что главы «нормандской четверки» (России, Украины, Германии, Франции), встреча которых ожидается 19 октября в Берлине, могут также переговорить в различных форматах, включая отдельные встречи, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что буквально часа два-три тому назад информация о проведении встречи появилась, поэтому пока трудно сказать, будут ли отдельные встречи. Но, так или иначе, лидеры встретятся и будут иметь возможность переговорить друг с другом в разных форматах», — уточнил Песков.

При этом, представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент двусторонние встречи между лидерами «четверки» не запланировано.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин, его французский коллега Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела МеркельЛидеры и президент Украины Петр Порошенко все же встретятся в Берлине 19 октября в формате «нормандской четверки».

На официальном сайте главы Украины появилась информация о трехстороннем телефонном разговоре между Порошенко, Меркель и Олландом, в ходе которого «собеседники договорились провести 19 октября во Берлине встречу глав государств в "нормандском формате" для понуждения России выполнения Минских договоренностей».