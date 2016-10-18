Песков прокомментировал убийство Моторолы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка гражданами страны убитого в Донецке сепаратиста Арсена Павлова (Моторола) не отражает официальную линию властей государства. Об этом пишет «Интерфакс».

«Есть общественное мнение. Общественное мнение чутко реагирует на те или иные события, на роль тех или иных людей. Это не является официальной позицией, это не является отражением официальной линии. Это атрибут свободного плюралистического общества, которому кто-то или импонирует, или нет. Что-то или кто-то», — отметил Песков, отвечая на вопрос о возможном присвоении наград Павлову.

Представитель Кремля пояснил, что солидарность российского народа с жителями Донбасса относительно таких провокационных действий вполне объяснима «с точки зрения российского общественного мнения».

На вопрос журналистов, будет ли Москва поддерживать либо успокаивать руководство ДНР, которое посчитало убийство одного из лидеров ополченцев объявлением войны со стороны Украины, Песков сказал: «Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние не безгранично».

Ополченец самопровозглашенной ДНР Павлов погиб в результате взрыва в лифте своего жилого дома в Донецке. По словам главы ДНР Александра Захарченко организатором убийства является Служба безопасности Украины.

Похороны Арсена Павлова пройдут в среду, 19 октября, с воинскими почестями в ДНР.