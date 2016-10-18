Банк России рассказал о возможности появления в обращении пластиковых купюр

В рамках II Международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного обращения» в Санкт-Петербурге первый заместитель председателя Центробанка РФ Георгий Лунтовский сообщил о возможности введения пластиковых банкнот в денежное обращение. Об этом пишет ТАСС.

«Такая возможность у Гознака существует, мы планируем выпустить памятную банкноту — это 100 рублей, посвященную первенству мира по футболу. Но одновременно мы работаем и над дальнейшим развитием этой технологии. Надо посмотреть, как эта банкнота будет вести себя в обращении, но я не исключаю появления обычных банкнот в обращении, исполненных из иных материалов, чем сейчас», — отметил Лунтовский.

Он рассказал, что купюра появится «за горизонтом этого года».

В июле стало известно о планах АО «Гознак» напечатать сторублевые пластиковые купюры к Чемпионату мира по футболу 2018 года на нетрадиционном для России материале.