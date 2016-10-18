Читатели «Полит.ру» предложили защитить сказку от авторов глупых инициатив

17 октября детский писатель Владислав Бахревский в ходе Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в Ставрополе заявил, что при Министерстве культуры России создано общество защиты русской сказки.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своим мнением о том, от кого или от чего нужно защищать русскую сказку. Более половины респондентов считают, что защищать сказку нужно от авторов глупых инициатив.

Итоги опроса:

От авторов глупых инициатив – 51,4%

От того, чтобы стать объектом очередной диссертации министра культуры – 23,6%

От нерусской сказки – 9,7%

Надо подождать с защитой, пока мы не услышали официальную позицию Следственного комитета – 8,3%

От обвинения в исполнении функций иностранного агента – 4,2%

От русского анекдота – 2,8%.