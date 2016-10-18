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18 октября 2016, 17:25
археология Византия история Турция

Найдена византийская фармацевтическая фабрика VII века

Аптечные сосуды
Аптечные сосуды
DHA Photo

Археологи, работающие на раскопках греческого города Батонейя (Βαθονεία), который находился на европейском берегу Мраморного моря в 20 километрах к западу от Стамбула, нашли множество древних аптечных сосудов. Вероятнее всего, ученым удалось обнаружить место, где в VII веке располагалось производство лекарств.

Подобные сосуды известны под латинским названием unguentarium. Они делались из стекла, глины или алебастра, имели, как правило, небольшой размер, от 4 до 30 сантиметров. Обычно такие сосуды предназначались для хранения оливкового масла, но в них также хранились и другие жидкие или сыпучие вещества, в частности косметика, благовония или лекарства. Такие сосуды были распространены по всей территории Римской империи от Египта до Британии. Часто их находят в античных могилах, где подобный сосуд содержал погребальные дары: масло, вино или ладан.

В данном случае ученые обнаружили сразу более 700 сосудов в одном месте. Поэтому возникла гипотеза, что в древности там находилась мастерская, где изготавливались или сами сосуды или же их содержимое. Фрагменты керамики были исследованы в лаборатории Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) города Гебзе. Удалось обнаружить следы ароматического углеводорода фентрапена и других веществ растительного происхождения, использовавшихся в лекарствах. Археологам также удалось найти пестики разного размера, ступки, орудия из кости и остатки древней печи. Как добавляет сотрудник Университета Коджаэли Шенгюль Айдыгюн (Şengül Aydıngün), в данной местности до сих пор встречаются многие растения, имеющие лекарственные свойства. Здание, где находились эти сосуды и инструменты, погибло при пожаре. Рухнувшая крыша погребла под собой все фармацевтическое производство и сохранило его остатки до наших дней, так как сгоревший дом не был разобран.

Ученые заметили, что во всех изученных постройках Батонейи следы огня находятся в одном и том же слое. Польские ученые из Института археологии и этнографии во Вроцлаве установили, что пожар в городе случился между 620 и 640 годами. Поэтому историки связали гибель городских строений с событиями 626 года, когда авары в союзе с племенами славян, булгар и гепидов в течение десяти дней осаждали Константинополь. Они воспользовались тем, что основные силы византийской армии находились на другом берегу Босфора, где вели войну против персов. Тем не менее, штурм был отбит, и авары с союзниками отступили от города. Однако во время нашествия были разорены окрестности Константинополя. Видимо, именно тогда и была сожжена Батонейя. После победы над аварами город был восстановлен и существовал до XI века, когда был разрушен сильным землетрясением и покинут жителями навсегда.

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