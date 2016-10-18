Найдена византийская фармацевтическая фабрика VII века

Археологи, работающие на раскопках греческого города Батонейя (Βαθονεία), который находился на европейском берегу Мраморного моря в 20 километрах к западу от Стамбула, нашли множество древних аптечных сосудов. Вероятнее всего, ученым удалось обнаружить место, где в VII веке располагалось производство лекарств.

Подобные сосуды известны под латинским названием unguentarium. Они делались из стекла, глины или алебастра, имели, как правило, небольшой размер, от 4 до 30 сантиметров. Обычно такие сосуды предназначались для хранения оливкового масла, но в них также хранились и другие жидкие или сыпучие вещества, в частности косметика, благовония или лекарства. Такие сосуды были распространены по всей территории Римской империи от Египта до Британии. Часто их находят в античных могилах, где подобный сосуд содержал погребальные дары: масло, вино или ладан.

В данном случае ученые обнаружили сразу более 700 сосудов в одном месте. Поэтому возникла гипотеза, что в древности там находилась мастерская, где изготавливались или сами сосуды или же их содержимое. Фрагменты керамики были исследованы в лаборатории Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) города Гебзе. Удалось обнаружить следы ароматического углеводорода фентрапена и других веществ растительного происхождения, использовавшихся в лекарствах. Археологам также удалось найти пестики разного размера, ступки, орудия из кости и остатки древней печи. Как добавляет сотрудник Университета Коджаэли Шенгюль Айдыгюн (Şengül Aydıngün), в данной местности до сих пор встречаются многие растения, имеющие лекарственные свойства. Здание, где находились эти сосуды и инструменты, погибло при пожаре. Рухнувшая крыша погребла под собой все фармацевтическое производство и сохранило его остатки до наших дней, так как сгоревший дом не был разобран.

Ученые заметили, что во всех изученных постройках Батонейи следы огня находятся в одном и том же слое. Польские ученые из Института археологии и этнографии во Вроцлаве установили, что пожар в городе случился между 620 и 640 годами. Поэтому историки связали гибель городских строений с событиями 626 года, когда авары в союзе с племенами славян, булгар и гепидов в течение десяти дней осаждали Константинополь. Они воспользовались тем, что основные силы византийской армии находились на другом берегу Босфора, где вели войну против персов. Тем не менее, штурм был отбит, и авары с союзниками отступили от города. Однако во время нашествия были разорены окрестности Константинополя. Видимо, именно тогда и была сожжена Батонейя. После победы над аварами город был восстановлен и существовал до XI века, когда был разрушен сильным землетрясением и покинут жителями навсегда.