Путин назвал свободу ведения бизнеса лучшим ответом на санкции

Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» назвал предоставление максимальной свободы ведения бизнеса в стране лучшим ответом на антироссийские санкции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Важно, что у нас общее понимание национальных приоритетов и общий подход. Он заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы. И хотел бы еще раз повторить — это лучший ответ на любые внешние ограничения, безальтернативный путь к благосостоянию наших граждан», — заявил лидер РФ.

Путин отметил, что благодаря обратной связи с бизнесом государство принимает необходимые решения более оперативно. Он рассказал, что на федеральном и региональном уровнях появились специалисты, понимающих проблемы бизнеса.

«Сейчас нам удалось стабилизировать экономику, но цель, разумеется, у нас шире и больше — выйти на устойчивые темпы роста... для этого нужно найти новые инструменты и усилить эффективность запускаемых мер поддержки (бизнесу)», — пояснил глава государства и в связи с этим предложил обсудить механизмы улучшение экспорта, возможность повышения доступности кредитования, взаимодействие частного бизнеса и госкомпаний.