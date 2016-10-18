В Польше рассказали о беседе Путина и Туска в день смерти Качиньского

Министер обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что в распоряжении ведомства имеется видеозапись встречи бывшего польского премьер-министра Дональда Туска с экс-премьер-министром РФ, ныне президентом России Владимиром Путиным, сделанная в день авиакатастрофы с президентом Польши Лехом Качиньским.

Фрагменты интервью Мачеревича изданию Gazeta Polska приводит Radio Poland. Полный текст беседы главы Минобороны Польши с журналистом газеты будет опубликован 19 октября.

Отмечается также, что в беседе принимал участие Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял МЧС России.

При этом глава Минобороны Польши утверждает, что Туск не проинформировал никого о беседе с Путиным и Шойгу, на руках которых уже была информация, считанная с бортовых самописцев самолета Качиньского.

Мачеревич заверяет, что информация, переданная Туску в ходе разговора, противоречит выводам, к которым пришла комиссия бывшего польского главы МВД Ежи Миллера и МАКа. Он также сообщил, что планируется в скором времени обнародовать данную запись.

Напомним, самолет Качиньского потерпел крушение над Смоленском 10 апреля 2010 года. В середине сентября новая польская государственная комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу обвинила своих предшественников в том, что они фальсифицировали данные, на которых основывались результаты расследования.