В британском парламенте задержан предполагаемый насильник

На территории британского парламента полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании, сообщает AFP со ссылкой на полицейских.

Подозреваемый был задержан 14 октября рано утром, затем его отпустили под залог. Следователи отказались сообщить имена предполагаемого преступника и жертвы. Однако британские СМИ утверждают, что задержан помощник члена парламента Крейга Маккинлея, которому уже сообщили о подозрениях в адрес его сотрудника.

Некоторые газеты утверждают, что задержанный не имеет к парламенту никакого отношения: он выпивал с друзьями недалеко от законодательного органа, после чего и совершил нападение.