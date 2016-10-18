18 октября 2016, 09:00
В британском парламенте задержан предполагаемый насильник
На территории британского парламента полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании, сообщает AFP со ссылкой на полицейских.
Подозреваемый был задержан 14 октября рано утром, затем его отпустили под залог. Следователи отказались сообщить имена предполагаемого преступника и жертвы. Однако британские СМИ утверждают, что задержан помощник члена парламента Крейга Маккинлея, которому уже сообщили о подозрениях в адрес его сотрудника.
Некоторые газеты утверждают, что задержанный не имеет к парламенту никакого отношения: он выпивал с друзьями недалеко от законодательного органа, после чего и совершил нападение.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое