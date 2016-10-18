МИД РФ допустил ответные меры на закрытие счетов RT в Великобритании

В МИДе России допустили ответные действия со стороны Москвы в связи с возможным закрытием счетов российского телеканала Russia Today в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова.

Сергей Лавров призвал вспомнить «старую мудрость» и «никогда не обращаться с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они обращались с тобой».

Глава МИДа при этом отметил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном России и США наблюдается период «холодной войны». Общая ситуация на данный момент, я думаю, очень плоха, возможно, самая худшая с 1973 года», — приводит его слова агентство РИА Новости.