Православные активисты Омска добились отмены рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»

Городской музыкальный театр Омска отменил рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», так как местные православные активисты попросили мэрию города запретить показ концерта из-за кощунства, сообщает Novosib Room.

В Омском государственном музыкальном театре сообщили, что постановку отменили по распоряжению директора театра.

На прошлой неделе в администрацию Омска поступило официальное обращение общественного движения «Семья, любовь, отечество».

По мнению православных активистов, рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» является «непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов; сюжет содержит насмешки над верой».