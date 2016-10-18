Православные активисты Омска добились отмены рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»
Городской музыкальный театр Омска отменил рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», так как местные православные активисты попросили мэрию города запретить показ концерта из-за кощунства, сообщает Novosib Room.
В Омском государственном музыкальном театре сообщили, что постановку отменили по распоряжению директора театра.
На прошлой неделе в администрацию Омска поступило официальное обращение общественного движения «Семья, любовь, отечество».
По мнению православных активистов, рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» является «непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов; сюжет содержит насмешки над верой».
В Омске православные активисты добились отмены показа рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»https://t.co/YfedXTiGWu pic.twitter.com/ZgECkrN2Uh— Лентач (@oldLentach) 17 октября 2016 г.