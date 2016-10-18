СМИ узнали сумму на одном из британских счетов RT

Представитель телеканала Russia Today сообщил газете «Ведомости», что на счету RT в британском банке National Westminster Bank находится около 2,3 млн фунтов стерлингов (примерно 2,81 млн долларов США).

Этот счет, как утверждает главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в ближайшее время — через месяц — могут закрыть. Она уточнила, что речь идет именно о закрытии счетов, а не о блокировке, как с ее подачи сообщалось ранее. «Забрать деньги пока еще можно. Паники в рядах не наблюдается», — пояснила Симоньян.

National Westminster Bank уведомил руководство Russia Today, что договор с телеканалом был пересмотрен, и по итогам этого пересмотра принято решение о прекращении обслуживания. Оно начинает действовать через месяц после получения уведомления. По словам Симоньян, в настоящее время руководство телеканала рассматривает все возможные способы продолжить работу в Великобритании.

Английская газета The Guardian пишет, что National Westminster Bank решил прекратить обслуживание счетов RT без согласования с министерством финансов страны. Напомним, представители этого ведомства заверили, что действия банка в отношении телеканала не являются санкционной мерой и никак не связаны с решениями правительства Британии.

Британский измеритель аудитории Broadcasters Audience Research Board утверждает, что с 3 по 9 октября аудитория RT достигла по стране 644 000 человек. Для сравнения: ведущий национальный новостной телеканал Sky News в этот же период смотрели 4,9 млн человек.