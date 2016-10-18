В Самаре две машины провалились в яму с кипятком

В Самаре два легковых автомобиля провалились в яму с кипятком, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Около 05:00 произошло повреждение теплотрассы диаметром 139 мм рядом с жилым домом на проспекте Ленина. В результате размытия грунта на стоянке рядом с домом образовалась промоина, в которую попали две припаркованные машины Lada Priora и Renault Logan», — цитирует агентство сообщение самарской компании «Предприятие тепловых сетей» (ОАО «ПТС»)

В настоящее время место повреждения огорожено. Расположенные поблизости машины эвакуированы. Работы по ликвидации аварии планируется завершить до окончания дня.

В свою очередь, в руководстве ПТС заявили, что происшествие относится к числу страховых, и ущерб горожан, чье имущество пострадало, будет компенсирован страховой организацией.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что в Самаре из-за аварии на теплотрассе горячая вода не поступает в пять жилых домов, в которых проживают более 1,2 тысячи человек.