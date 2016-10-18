Жириновский и Мизулина попали под новые санкции Киева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и сенатор Елена Мизулина внесены в списки персональных санкций властей Украины в связи с ситуацией в Крыму и Донбассе, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Всего в санкционные списки внесены более 680 граждан Украины, России и других стран. Полный список опубликован на сайте президента Украины в приложениях к указу № 467/2016. Этим указом Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В приложениях 1 и 3 указаны соответственно 347 и 335 подлежащих санкциям лиц.

Среди 335 физических лиц (приложение 3) – граждане Украины, лица, занимавшие и занимающие различные должности в самопровозглашенных республиках Донбасса, граждане России и Украины, занимающие должности в Крыму, представляющие Крым в центральных органах власти России, а также бывшие и действующие российские военнослужащие, которые, как утверждают составители списка, пребывали или пребывают в Донбассе.

Кроме того, в список включены высокопоставленные российские госчиновники, военачальники, парламентарии и госкомпании. В частности, в списке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас и сенатор Елена Мизулина. Под украинскими санкциями также оказались компании «Ростех», КамАЗ, «Ютэйр», «Рособоронэкспорт». Всего в список внесены 167 российских компаний.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко напомнил своим коллегам, что срок действия антироссийских санкций, объявленных властями Украины, истек еще 16 сентября, а новые не вводились.