Зампред Сбербанка предупредил о новом способе вскрытия банкоматов

Заместитель председателя Сбербанка предупредил о недавно появившемся способе кражи наличных средств из банкоматов определенной марки. Это заявление представитель кредитной организации сделал на международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения», передает РИА Новости.

По словам зампреда Сбербанка, новый способ кражи денег из банкоматов называется drilled box: преступники высверливают в стенке автомата дырочку, подключают шину и мгновенно выкачивают купюры. «Тенденция появилась буквально четыре-пять месяцев назад», — уточнил представитель банка.

Он добавил, что производитель того вида банкоматов, из которых возможно совершение краж по указанной методике, уведомлен о ситуации и должен принять предписанные ему меры обеспечения безопасности, а в противном случае Сбербанк откажется от сотрудничества с ним.