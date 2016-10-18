Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 18 октября снижает ставки по предложениям ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта. Об этом говорится в официальном пресс-релизе кредитной организации.

Новый диапазон ставок составит 12-13,5% годовых в рублях. «Для заявок по программе "Ипотека с государственной поддержкой" ставка снижена до 11,4% годовых. Ранее она составляла 11,9% годовых», - уточнили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Одновременно Сбербанк запускает в ряде крупнейших российских городов специальные предложения с дополнительным снижением ставок по продукту «Приобретение готового жилья». Сниженные ставки составят 11,5–13% годовых. На эти предложения можно будет подать заявку с 18 октября по 31 декабря 2016 года.

Кроме того, для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» предусмотрена специальная ставка – 10,9% годовых, которую смогут предложить ключевые партнеры Сбербанка.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 октября снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. В кредитном учреждении отмечали, что теперь ставки выведены на уровень ниже докризисного.