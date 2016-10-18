Президент одобрил строительство судов для сейсморазведки в Арктике

Президент России Владимир Путин одобрил резолюцию о введении в эксплуатацию к 2019 году не менее двух судов арктического класса для сейсморазведки, сообщает ТАСС.

Ранее в администрацию президента поступило письмо от вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего добычу полезных ископаемых. В нем предлагается перераспределить средства из программы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» на 2017–2019 годы.

Стоимость этой программы вице-премьер оценил примерно в 15 млрд рублей. «В сложившихся условиях санкционного режима Российская Федерация в целом способна обеспечить себя полностью выполнением объемов сейсмических работ в формате 2D за счет имеющегося флота и оборудования в период до 2018 года», – приводит издание фрагмент письма, которое было направлено президенту 12 июля.

Александр Хлопонин отмечает, что в сегменте 3D-сейсморазведки сложилась «более критическая» ситуация. Имеющиеся мощности закрывают не более 20% объемов рынка, средний возраст судов составляет 28 лет, а износ научного флота превышает 80%.