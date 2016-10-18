Депутаты Севастополя проголосовали за прямые выборы губернатора

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении законопроект о прямых выборах губернатора города федерального значения. Об этом пишет ТАСС.

«За законопроект проголосовали 24 депутата, решение об изменении устава Севастополя о введении прямых выборов губернатора принято единогласно в первом чтении», — сообщила спикер Екатерина Алтабаева.

Второе чтение законопроекта состоится через месяц. Для принятия положительного решения необходимо набрать 16 из 24 голосов депутатов. В случае принятия закона прямые выборы губернатора Севастополя состоятся 18 сентября 2018 года. Действующий устав Севастополя предполагает избрание губернатора депутатами из трех кандидатур, которые предложит президент РФ.

Бывший глава Севастополя Сергей Меняйло, который был в свое время назначен на пост губернатора федеральным центром, высказывался против введения прямых выборов. В результате выдвигавшийся дважды в заксобрании вопрос о прямых выборах не поддерживался необходимым количеством депутатов.

С 28 июля пост врио губернатора Севастополя занимает Дмитрий Овсянников, поддерживающий законопроект. При этом он выражает готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Бывший спикер заксобрания Севастополя Алексей Чалый заявил: «Я не вижу никаких содержательных возражений, ну не вижу!». Он назвал «троллями» противников введения прямых выборов, передает Lenta.ru.