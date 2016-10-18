В Москве назвали условие переговоров с Киевом по долгу

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал основанием для переговоров с Украиной по долгу перед Россией признание этого займа суверенным, сообщает ТАСС.

«Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров, а именно — долг признается суверенным и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие. [Без этого] смысла нет», — цитирует агентство слова Антона Силуанова..

3 октября Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что не рассчитывает на полное списание долга Украины перед РФ, речь идет только о реструктуризации.

Ранее, 28 сентября, Антон Силуанов сообщил о намерении встретиться по вопросу о долге перед Россией с украинским коллегой Александром Данилюком в Германии.

В конце сентября Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу.