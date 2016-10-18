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18 октября 2016, 17:14
кредиты Украина

В Москве назвали условие переговоров с Киевом по долгу

Антон Силуанов
Антон Силуанов
правительство России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал основанием для переговоров с Украиной по долгу перед Россией признание этого займа суверенным, сообщает ТАСС.

«Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров, а именно — долг признается суверенным и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие. [Без этого] смысла нет», — цитирует агентство слова Антона Силуанова..

3 октября Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что не рассчитывает на полное списание долга Украины перед РФ, речь идет только о реструктуризации.

Ранее, 28 сентября, Антон Силуанов сообщил о намерении встретиться по вопросу о долге перед Россией с украинским коллегой Александром Данилюком в Германии.

В конце сентября Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу.

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