Оливер Стоун назвал блокировку счетов RT началом войны

Американский режиссер Оливер Стоун — обладатель множества кинопремий, включая три «Оскара», — связал закрытие счетов телеканала RT в британских банках с началом информационной войны, сообщает сам RT.

По его словам, под угрозой находятся также телеканалы France 24 и Al Jazeera, которые выражают мнения, отличные от позиции властей Великобритании.

Стоун заявил, что телеканал RT «всегда ответственно подходил к освещению новостей», «четко излагает факты и предоставляет свидетельства, в том числе и видеозаписи». По мнению режиссера, закрытие счетов телеканала может быть связано с тем, что британские власти воспринимают его деятельность как угрозу.

«Ваш канал обвиняют в пропаганде, но когда я читаю лондонские газеты, возникает большой вопрос – кто тут на самом деле пропагандист», — пояснил Оливер Стоун.

Напомним, о блокировке всех банковских счетов RT в Великобритании стало известно накануне. «Решение пересмотру не подлежит», — прокомментировала ситуацию в Twitter главред телеканала Маргарита Симоньян.

Британский Минфин, комментируя эту новость, переложил всю ответственность за блокировку счетов на конкретные банки и заверил, что эта мера не является очередной антироссийской санкцией.

Между тем блокировка счетов RT последовала за докладом Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне и Центра исследования демократии в Софии, в котором говорилось, что телеканал наряду с информационным агентством Sputnik позволяет России контролировать информацию в мире.