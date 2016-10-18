Шторм приостановил строительство Керченского моста

Погодные условия — шторм и сильный ветер — вынудили строителей приостановить работы по возведению моста через Керченский пролив, передает РИА Новости.

Директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин заверил, что при составлении графика работ учитывались погодные условия, поэтому отставания от плана по срокам не будет.

Сегодня, 18 октября, стройку осмотрели глава Крыма Сергей Аксенов и представители Общественного совета по строительству моста, в том числе летчик-космонавт Антон Шкаплеров и боксер Николай Валуев. Гости посетили участок, с которого открывается панорама строительства со стороны Керчи.

Напомним, в сентябре было решено сформировать в Федеральной службе войск Национальной гвардии (ФСВНГ) подразделение аквалангистов-гвардейцев, которым поручат охранять мост в Крым в Керченском проливе.