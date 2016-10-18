Швейцария рассказала об отзыве запроса России о розыске Билаловых

Представитель Департамента юстиции и полиции Минюста Швейцарии Фалько Галли сообщил, что Россия отозвала запрос о помощи в розыске экс-руководителей ОАО «Курортов северного Кавказа» братьев Билаловых. Об этом пишет RNS.

«В ноябре 2014 года Генеральная прокуратура России направила запрос о правовой помощи по этому делу, в июне 2016 года она отозвала запрос», – рассказал он, посоветовав обратиться за дальнейшими комментариями в Генпрокуратуру РФ.

Отмечается, что МВД России ранее на своем сайте сообщало о продолжении расследования уголовного дела в отношении Билаловых и о том, что в Швейцарию и США направлены «международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий».

Ведомство разместило это сообщение в опровержение информации СМИ о закрытии дел на братьев Билаловых.

По версии следствия Ахмед Билалов, являясь директором «Курортов северного Кавказа», потратил 3 млн рублей из средств бюджета на аренду транспорта и жилье в Лондоне. Его брат Магомед Билалов был совладельцем «Красной поляны» и обвиняется в ущербе Сбербанку России на сумму 1 млрд рублей.