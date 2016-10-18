Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах за «лысые» покрышки

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за использование летних автомобильных шин зимой и шипованных летом, сообщает агентство «Москва».

Депутаты предлагают внести изменения в КоАП РФ и предусмотреть штраф в 2 тысячи рублей за управление транспортным средством с нарушением требований эксплуатации шин и колес, предусмотренных техническими регламентами и правилами дорожного движения.

Под нарушением требований эксплуатации шин и колес подразумеваются «лысые» шины с несоответствием остаточной глубины рисунка протектора нормам техрегламента, покрышки с пробоями, порезами, разрывами с обнажением корда и расслоением каркаса, а также несоответствующий сезону тип шин.

«2 тысячи рублей — это говорит о том, чтобы наши владельцы транспорта могли бы штраф заплатить, если они не хотят поменять резину, — пояснил в интервью агентству председатель комитета Евгений Москвичев. — У нас в осенне-зимний период 35-40% аварий из-за того, что резину не поменял».

В настоящее время в КоАП РФ предусмотрен минимальный штраф в 500 рублей. Отдельного штрафа за состояние покрышки не предусмотрено.