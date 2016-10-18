Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах еще до официальной инаугурации встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

«Барак Обама не обладает компетенцией для того, чтобы быть президентом, а Хиллари Клинтон и вовсе за гранью. Если я выиграю 8 ноября, то, думаю, я мог бы встретиться с Путиным до того, как моя администрация приступит к работе», — сказал миллиардер.

Он также раскритиковал Хиллари Клинтон за жесткие высказывания в адрес России. По мнению Трампа, совместные усилия по борьбе с терроризмом отвечают интересам двух стран.

17 октября СМИ сообщили, что бизнесмен впервые побывал в Москве еще в 1986 году, был знаком с Ельциным и Горбачевым и даже принимал участие в установке скульптуры Зураба Церетели.