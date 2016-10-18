Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 октября 2016, вторник, 08:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
18 октября 2016, 08:16
Владимир Путин выборы Дональд Трамп США

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: riss.ru

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах еще до официальной инаугурации встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

«Барак Обама не обладает компетенцией для того, чтобы быть президентом, а Хиллари Клинтон и вовсе за гранью. Если я выиграю 8 ноября, то, думаю, я мог бы встретиться с Путиным до того, как моя администрация приступит к работе», — сказал миллиардер.

Он также раскритиковал Хиллари Клинтон за жесткие высказывания в адрес России. По мнению Трампа, совместные усилия по борьбе с терроризмом отвечают интересам двух стран.

17 октября СМИ сообщили, что бизнесмен впервые побывал в Москве еще в 1986 году, был знаком с Ельциным и Горбачевым и даже принимал участие в установке скульптуры Зураба Церетели.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Russia today
СМИ узнали сумму на одном из британских счетов RT
Боец ополчения Арсений Павлов "Моторола" во время Военного парада
Эксперты сравнили убийство Моторолы с покушением на Захарченко
Джош Эрнест пресс-секретарь Белого Дома
Белый дом пригрозил Москве финансовым ответом на кибератаки
Кредитная карта
Российские банки урезали лимиты по кредиткам до годового минимума
Академик РАН и РАО Алексей Семенов
Глава Минобрнауки уволила ректора МПГУ
Архив новостей

Самое читаемое

Алишер Усманов
Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком
Моторола
В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле
Оливер Стоун
Оливер Стоун назвал блокировку счетов RT началом войны
МКС
НАСА отказалось продлевать контракт с РФ на доставку космонавтов на МКС
Проект моста через Керченский пролив
В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту
08:50 Исламисты ответили иракской армии двумя атаками смертников
08:43 Чуркин предложил отделить сирийскую оппозицию от террористов
08:21 «Полит.ру» проводит опрос о защите русской сказки
08:16 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в случае победы на выборах
01:09 Представитель Белого дома намекнул на употребление Трампом наркотиков

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Болотов
Андрей Болотов. Автопортрет. 1763
18 октября 1738 года родился ученый-агроном и мемуарист Андрей Болотов
00:40 СМИ узнали сумму на одном из британских счетов RT
00:26 Минэнерго РФ уточнило цену на газ для Белоруссии
00:18 Оливер Стоун назвал блокировку счетов RT началом войны
00:06 Эксперты МВД сравнили убийство Моторолы с покушением на Захарченко
17.10 23:49 Руководство «Слона» решило переименовать его в Republic
17.10 22:55 40% опрошенных американцев ждут от выборов подтасовки в пользу Клинтон
17.10 22:50 Минкультуры назвало условие сноса памятника князю Владимиру
17.10 21:59 Российские банки урезали лимиты по кредиткам до годового минимума
17.10 21:48 Белый дом пригрозил Москве финансовым ответом на кибератаки
17.10 21:40 Глава Минобрнауки уволила ректора МПГУ
17.10 21:15 СМИ уличили Трампа в давних попытках наладить связи с Россией
17.10 21:04 Главу УСБ СК перевели в психиатрическое отделение «Бутырки»
17.10 20:42 «Гелендваген» Шамсуарова изъяли как вещдок
17.10 20:20 Арбитраж отказал Навальному в отмене системы «Платон»
17.10 20:07 Улюкаев успокоил россиян насчет налога на газировку
17.10 19:57 ЕС допустил признание ударов по Алеппо военными преступлениями
17.10 19:35 Минобороны России обнаружило ракетные комплексы США у сирийских повстанцев
17.10 19:28 В программе для скачивания торрентов нашли фото юного Путина
17.10 19:12 Порошенко одобрил расширение санкций против России
17.10 18:57 В Австрии решили снести дом Гитлера
17.10 18:54 Генпрокуратура Украины объявила в розыск сына Януковича
17.10 18:31 Президент Филиппин «наплевал» на права человека
17.10 18:30 Литовский суд решил допросить Горбачева по делу о столкновениях 1991 года
17.10 18:12 Минфин Великобритании переложил ответственность за блокировку счетов RT на банки
17.10 18:03 При взрыве у ГТРК Абхазии погиб житель Ростовской области
17.10 17:40 Защита Шамсуарова заподозрила полицию в подделке доказательств
17.10 17:36 Сын экс-министра Шри-Ланки найден мертвым в Лондоне
17.10 17:19 В Магнитогорске на улицах появились конверты с деньгами
17.10 17:05 Стрелков рассказал о сокращении финансирования ополченцев Донбасса
17.10 16:58 Основатель «Луркморья» попросил фанатов поддержать проект деньгами
17.10 16:56 В Крыму предложили увековечить Путина в образе капитана корабля
17.10 16:47 Иммигранты подняли рождаемость в Германии до 30-летнего максимума
17.10 16:32 Силуанов объяснил рост секретной части расходов бюджета
17.10 16:29 Суд конфисковал «Гелендваген» сына вице-президента «Лукойла»
17.10 16:20 Рябков посулил Вашингтону «ассиметричный» ответ на санкции по Сирии
17.10 16:13 В Подмосковье в подъезде поймали метрового питона
17.10 16:09 Рекордное атмосферное давление зафиксировано в Москве
17.10 16:01 Минтранспорта Германии попросило Tesla не использовать слово «автопилот»
17.10 16:01 Экспертиза «Полит.ру»: Убийство Моторолы могло быть зачисткой местой элиты
17.10 15:52 Осужденного за убийство Политковской попросили оклеветать Березовского
17.10 15:40 Памятник палеолитического искусства обнаружен на севере Испании
17.10 15:35 В интернете появилось видео пожара на химическом заводе BASF в Германии
17.10 15:19 В Абхазии по факту самоподрыва возбуждено уголовное дело
17.10 15:04 Гособвинение обжалует приговор сыну вице-президента «Лукойла»
17.10 14:55 В аэропортах Украины перестанут говорить на русском
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.