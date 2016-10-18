По делу об убийстве Моторолы задержали двух человек

По делу об убийстве ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсения Павлова, известного по позывному Моторола, задержаны несколько человек. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на спикера парламента самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики Олега Царева.

По его словам, задержания были произведены в связи с режимом чрезвычайного положения, введенным на территории ДНР после взрыва, жертвой которого стал Павлов. Впрочем, никаких конкретных сведений по личностям задержанных и их возможной связью с делом об убийстве Моторолы пока нет.

«До того, как будут получены более точные данные, преждевременно что-то говорить», — пояснил Царев. Он смог уточнить только, что задержаны два человека.

Напомним, Арсений Павлов был убит в Донецке вечером 16 октября. К тросу подъемника лифта в подъезде дома, где он проживал, неизвестные прикрепили взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба была оснащена дистанционным управлением, ее привели в действие, когда Павлов зашел в кабину лифта.