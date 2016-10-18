Всемирный банк гарантировал Киеву 500 млн долларов на импорт газа

Украина получила от Всемирного банка кредитные гарантии на 500 млн долларов, которые могут быть потрачены на финансирования импорта газа НАК «Нафтогаз Украины», сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

Глава украинского финансового ведомства написал, что приветствует это решение, принятое правлением Всемирного банка сегодня, 18 октября, — в том числе и потому, что кредит поможет Украине «спокойно пройти» предстоящий отопительный сезон.

Напомним, российский министр энергетики Александр Новак ранее предупреждал, что летом Украина закачала в свои подземные хранилища слишком мало газа для нормального прохождения отопительного сезона.

Сегодня же глава министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко анонсировал введение в стране режима экономии энергии, в том числе за счет сокращения потерь при отоплении. По его словам, экономия позволит Киеву перейти с импорта голубого топлива на его экспорт.