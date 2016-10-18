Украина решила сменить импорт газа на экспорт

Руководитель украинского министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко анонсировал переориентирование страны с импорта газа к его экспорту, передает «Укринформ».

Для достижения этой цели Украине необходимо, в частности, снизить потребление топлива, для чего планируется создать фонд энергоэффективности. Он, по словам Зубкова, начнет полноценную деятельность с 1 апреля 2017 года.

Геннадий Зубко напомнил, что 9 млрд кубометров газа ежегодно теряется при отоплении домов, а потери в системах теплоснабжения составляют 2,4 млрд кубометров. Министр уточнил, что потребление газа в стране может быть сокращено на 11,4 млрд кубометров, после чего появится возможность перехода от импорта голубого топлива к его экспорту.

Напомним, в середине октября российский министр энергетики Александр Новак предупредил, что для нормального прохождения зимнего периода Украине может не хватить запасов газа, поскольку летом она недозакачала в свои подземные хранилища порядка полутора миллиардов кубометров топлива.