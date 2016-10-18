ЮНЕСКО потребовала отчет об установке памятника князю Владимиру

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО направил российскому руководству и национальной комиссии при организации письмо с требованием представить отчет о монтаже памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, передает РБК.

По словам главы центра Мехтильда Ресслера, ЮНЕСКО требует от России представить отчет о технических деталях установки монумента, в частности о его высоте. Российские власти пока не ответили на запрос организации. В качестве срока представления соответствующего доклада центр наследия указал 1 декабря 2016 года.

Ранее в Минкультуры заявили, что демонтаж памятника князю Владимиру обсуждаться не будет.

Ранее в Минкультуры РФ заявили, что если экспертное сообщество сумеет доказать, что монумент князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве не вписывается в городское пространство, памятник может быть демонтирован.