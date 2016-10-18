18 октября 2016, 16:09
В интернет попало видео с погибшим Моторолой
Видеозапись с места убийства ополченца самопровозглашенной ДНР Арсения Павлова (Моторолы), на которой видно как выносят его тело, попала в интернет. Запись выложена на видеохостинге YouTube.
Тело Моторолы помещают на медицинские носилки и выносят из подъезда, разрушения в котором также видны на записи.
Моторола погиб в результате взрыва самодельной бомбы в лифте своего жилого дома в Донецке. По словам главы ДНР Александра Захарченко организатором убийства является Служба безопасности Украины.
Похороны Арсена Павлова пройдут в среду, 19 октября, с воинскими почестями в ДНР.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое