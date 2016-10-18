Генеральный директор Visa ушел в отставку

Чарльз Шаф — генеральный директор Visa Inc. — объявил о своей отставке. Об этом сообщает Reuters.

Шафа заменит экс-президент American Express Альфред Келли, который займет руководящий пост в Visa 1 декабря, сразу же после ухода Шафа.

Келли отметил, что «получил место в первом ряду для различных возможностей и проблем, с которыми сталкивается компания». «Я не пришел сюда с желанием произвести много серьезных изменений», — добавил он.

Агентство также сообщает, что о своем уходе Шаф сообщил в письме к сотрудникам. Он аргументировал отставку тем, что не может тратить необходимое для данной работы время и хочет уделять семье больше внимания.

​Шаф занимал пост гендиректора компании с 2012 года. За это время акции Visa выросли в два раза (в настоящее время цена одной акции более 80 долларов).

«Он помог превратить Visa (...) в технологически ориентированную компанию», — отметил независимый председатель компании.