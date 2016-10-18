Володин пригрозил депутатам-прогульщикам вычетами из зарплаты

Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин рассказал об обсуждении в Госдуме введения ответственности за отсутствие депутатов на пленарных заседаниях. Предлагается вычитать денежную сумму из зарплаты прогульщиков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Речь идет об ответственности депутатов и взаимосвязи оплаты труда и посещения пленарных заседаний. Этот вопрос рассматривается, и звучат предложения от фракций. Когда депутат посещает пленарные заседания — это исполнение им депутатских обязанностей, если отсутствует, то в этом случае делаются вычеты из оплаты труда», — пояснил Володин.

Это изменение необходимо закрепить законодательно, внеся изменения в федеральный закон.

«То, что, безусловно, нужно отражать это все в законодательстве и повышать ответственность депутатов за работу в парламенте, ни у кого не возражения не вызвало. Поэтому, скорее всего, это тоже темы, которые будут в ближайшее время обсуждены, и с учетом готовности поэтапно будут вноситься на рассмотрение парламента», — отметил спикер.