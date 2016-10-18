WikiLeaks выложил очередную порцию писем главы штаба Клинтон

Интернет-портал WikiLeaks обнародовал очередную — уже 11-ю по счету — часть переписки Джона Подесты, который возглавляет избирательную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сообщение о публикации появилось в Twitter организации.

Напомним, WikiLeaks начал публиковать переписку Подесты 8 октября партиями по несколько тысяч посланий. В штабе Клинтон до сих пор не прокомментировали обнародованные письма, отказавшись подтвердить или опровергнуть их подлинность.

Сколько у WikiLeaks еще писем и как долго планируется продолжать публикацию, неизвестно. Сегодня, 18 октября, на портале была обнародована информация о том, что в список кандидатов на пост вице-президента США от Демократической партии входили основатель компании Microsoft Билл Гейтс и глава корпорации Apple Тим Кук.

Ранее WikiLeaks опубликовал письма демократов, намеревавшихся опорочить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.