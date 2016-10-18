WikiLeaks сообщил о вхождении Гейтса и Кука в список кандидатов в вице-президенты США

Глава корпорации Apple Тим Кук и основатель компании Microsoft Билл Гейтс входили в список кандидатов на пост вице-президента США от Демократической партии. Об этом стало известно благодаря публикации WikiLeaks конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Согласно письму, опубликованному на сайте WikiLeaks, список кандидатов был составлен в марте этого года и включал 39 имен, среди которых помимо Кука и Гейтса — основатель Bloomberg Майкл Блумберг, гендиректор Starbucks Говард Шульц и гендиректор Coca-Cola Мухтар Кент.

Ранее WikiLeaks опубликовал письма намеревающихся опорочить Дональда Трампа демократов.