Захарченко рассказал о разработке СБУ операции по убийству Моторолы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что за убийством одного из лидеров ополченцев Арсена Павлова (Моторолы) стоит Служба безопасности Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«На сегодняшний день могу сказать следующее, что эта операция была разработана Службой безопасности Украины. Я бы сказал, что это терроризм государственного масштаба», — подчеркнул Захарченко.

Глава ДНР также добавил, что по окончании следствия будут объявлены и конкретные исполнители операции.

Напомним, Моторола погиб в результате взрыва лифта в своем жилом доме. Он находился в эпицентре и получил травмы, не совместимые с жизнью.