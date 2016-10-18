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18 октября 2016, 10:16
Александр Захарченко взрыв Донецк сепаратизм убийство Украина

Захарченко рассказал о разработке СБУ операции по убийству Моторолы

Боец ополчения Арсений Павлов "Моторола" во время Военного парада
Боец ополчения Арсений Павлов "Моторола" во время Военного парада
Иван Кальминг/Коммерсантъ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что за убийством одного из лидеров ополченцев Арсена Павлова (Моторолы) стоит Служба безопасности Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». 

«На сегодняшний день могу сказать следующее, что эта операция была разработана Службой безопасности Украины. Я бы сказал, что это терроризм государственного масштаба», — подчеркнул Захарченко. 

Глава ДНР также добавил, что по окончании следствия будут объявлены и конкретные исполнители операции. 

Напомним, Моторола погиб в результате взрыва лифта в своем жилом доме. Он находился в эпицентре и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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