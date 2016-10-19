Патриарх Кирилл написал книгу о журналистике

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о выпуске книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которой собраны высказывания главы РПЦ о СМИ. Об этом пишет ТАСС.

«Подготовлена книга Святейшего патриарха — это все, что патриарх говорил о медиа. Сама книга сейчас в типографии и через несколько дней будет подарена всем участникам фестиваля "Вера и слово"», — сообщил Легойда и уточнил, что «это собрание текстов выступлений и интервью патриарха — тех частей, которые касаются мира медиа».

Он подчеркнула, что «это уникальное издание, которое будет интересно журналистам».

Фестиваль «Вера и слово» будет проходить в Москве 24-26 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 600 человек, включая иностранцев.