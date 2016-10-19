В Госдуме определились с уважительными причинами отсутствия депутатов

Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов рассказал о том, что думские фракции определились со списком уважительных причин, на которые они могут сослаться при отсутствии на заседаниях, пишет агентство РИА Новости.

«Мы совместно обсудили вопрос тех уважительных причин, которые могут быть приняты по вопросам отсутствия депутатов во время пленарного заседания», — сообщил вице-спикер.

Неверов также напомнил депутатам о возможном лишении мандата за прогулы думских заседаний.

Ранее сообщалось, что спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин пригрозил депутатам-прогульщикам штрафами. Он предложил вычитать денежную сумму из их зарплаты за отсутствие депутатов на пленарных заседаниях.

Также стало известно о планах запретить депутатам голосование по доверенности на пленарных заседаниях.