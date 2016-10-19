СМИ узнали о возращении рекламы в детские телепередачи

В закон «О рекламе» будут внесены поправки, позволяющие вернуть рекламу в мультфильмы и детские передачи на российском телевидении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания утверждает, что новая версия закона обсуждалась на совещании у первого заместителя главы администрации президента Алексея Громова.

Инициатором законопроекта стал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, который подтвердил изданию, что его идея была одобрена на совещании у Громова.

В настоящее время закон запрещает прерывать детские телепередачи и мультфильмы длительностью менее 15 минут на рекламную паузу, ее можно показать только до или после.

Сагалаев завил, что невозможность зарабатывать на рекламе заставила телеканалы снизить количество передач, ориентированных на детскую аудиторию, и его позиция нашла поддержку.

«С другой стороны, производство такого контента растет, спрос на него тоже. Сейчас, в период кризиса, каналы считают каждую копейку, и государство может позаботиться о дополнительных стимулах для них», — сказал заместитель министра связи Алексей Волин.

Согласно данным опроса, проведенного институтом общественного мнения «Анкетолог», 50% детей упрашивает родителей купить что-либо после просмотра рекламы по телевизору, и 28% родственников соглашаются на уговоры.