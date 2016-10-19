Samsung будет обменивать Galaxy Note 7 в аэропортах

Компания Samsung Electronics откроет в аэропортах киоски, где владельцы смартфонов Galaxy Note 7 смогут обменять их на другие модели. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление компании.

Там сообщили, что первые точки обмена уже открылись в аэропортах Южной Кореи и в Сан-Франциско. Вскоре они появятся и в других загруженных аэропортах США, а также в Австралии.

Какие телефоны предлагаются на замену Note 7, в компании не уточняют.

Между тем, как сообщает «Прайм», в федеральный суд в американском штате Нью-Джерси подан коллективный иск владельцев Galaxy Note 7 к Samsung Electronics.

Иск был подан 16 октября. Истцы обвиняют южнокорейскую компанию в нарушении гарантии, недобросовестности и мошенничестве.

После серии самовоспламенения Galaxy Note 7 компания-производитель рекомендова выключить устройства и остановила их производство.

Крупнейшие мировые авиакомпании запретили использовать Galaxy Note 7 на борту самолета.