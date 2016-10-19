Из Алеппо начали выходить раненые и боевики

Раненые мирные жители восточных районов сирийской провинции Алеппо начали покидать их по специальным коридорам, открытым сирийской армией в координации с российской стороной, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД Сирии.

Вместе с ранеными по гуманитарным коридорам Алеппо покидают больные и престарелые граждане, а также сложившие оружие боевики. В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все условия для эвакуации мирных граждан созданы.

Кроме того, в МИД Сирии сообщили, что в настоящее время боевые части армии страны отдалились от Алеппо на оговоренное условиями перемирия расстояние.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что подготовленный Россией проект резолюции по Алеппо, не получил одобрения в Совете безопасности ООН. Эта резолюция поддерживала гуманитарную паузу, объявленную РФ в сирийской провинции с 20 октября.