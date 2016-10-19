В Бельгии ответили на обвинения России по авиаударам в Сирии

Министр обороны Бельгии Стривен Вандепут заверил, что ВВС королевства не наносили удары по гражданским объектам под Алеппо в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обычно не сообщаем, где мы действуем, но в эти дни наши самолеты не осуществляли полетов над указанным районом», — отметил глава ведомства.

18 октября в российский Центр примирения враждующих сторон поступила информация о том, что в районе селения Хассаджека, где был нанесен воздушный удар находилась авиация международной коалиции.

«Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии», — сообщило Минобороны РФ. Российские военные подчеркнули, что в районе авиаудара не было самолетов ВВС Сирии или ВКС России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ждет от Госдепа США осуждения удара по гражданским объектам в селении Хассаджек, в районе которого были зафиксировано два бельгийских истребителя F-16.

В результате бомбардировки погибли шесть человек и четверо получили ранения. Также разрушены два жилых дома селения.