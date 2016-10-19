Бельгийский МИД потребует от РФ объяснений из-за обвинений в атаке на жителей Сирии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс пригласит российского посла, чтобы получить объяснения по поводу заявлений Москвы, обвинившей бельгийские ВВС в бомбардировках сирийского Хассаджека. Об этом агентству «Интерфакс» заявил официальный представитель МИД Бельгии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в районе сирийского города Хассаджек близ Алеппо были замечены бельгийские военные самолеты — два F-16.

В результате авианалета, заявляло ведомство, были разрушены два жилых дома, погибли шесть местных жителей, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Министр обороны Бельгии Стривен Вандепут заверил, что ВВС королевства не наносили удары по гражданским объектам под Алеппо в Сирии.

«Мы обычно не сообщаем, где мы действуем, но в эти дни наши самолеты не осуществляли полетов над указанным районом», — отметил глава ведомства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут реакции от ЕС и США на сообщения о гибели людей в районе Алеппо.