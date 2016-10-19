Велогонщица из РФ завоевала золото ЧЕ на треке в гите

Российская спортсменка Дарья Шмелева выиграла золото на чемпионате Европы по велоспорту, заняв первое место на треке в гонке с раздельным стартом на 500 метров, передает «Лента.ру». Велогонщица из РФ первенствовала в гите и показала время 34,31 секунды.

Второй до финиша за 34,318 секунды добралась немецкая велогонщица Полина Грабош, а бронзу завоевала еще одна россиянка — Анастасия Войнова (34,483 секунды).

Напомним, европейское первенство по велоспорту на треке проходит во Франции, чемпионат завершится 23 октября.

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, уступив в командном спринте китаянкам. На прошлом чемпионате Европы российская сборная заняла в общем зачете третье место. При этом Шмелева в гите финишировала третьей, а в командном спринте взяла золото.