Российская короткометражка о холокосте попала в лонг-лист «Оскара»

Российский короткометражный фильм «Брут», посвященный холокосту, попал в расширенный список номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию еврейских общин России, при поддержке которой был создан фильм.

«Брут» был снят российским режиссером Константином Фамом в Румынии. Речь в картине идет о немецкой овчарке по имени Брут. Собаку отняли у хозяйки и отправили для работы в концлагерь.

Фильм — вторая часть кинотрилогии о холокосте. Первая — «Туфельки» — вышла в 2012 году.