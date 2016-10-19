Полиция Хабаровска завела дело из-за угроз живодерке

Хабаровская полиция устанавливает личности людей, разместивших в соцсетях информацию об издевательствах над животными, «а также лиц, принимавших непосредственное участие в этих событиях», сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД.

Ранее пользователи имиджборда «Двач» рассказали о двух девушках из Хабаровска, которые публиковали на своих страницах «ВКонтакте» фотографии убитых и расчлененных животных. Также девушки обсуждали процесс убийства. Своих жертв они находили в приютах.

На историю обратили внимание Pikabu и TJournal.

В полиции Хабаровска сообщили, что к ним обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила, что неизвестные угрожают ее дочери убийством, считая ее одной из живодерок.

Полиция проводит проверку по факту обращения.