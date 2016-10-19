Экспертиза «Полит.ру»: В вопросе о назначении Фрадкова в РЖД санкции не были главным

В решении о том, стоит ли назначать бывшего главу Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова руководителем ОАО «РЖД», санкции, под которыми он находится, не являются решающим доводом. Такое мнение высказали некоторые эксперты и журналисты, анализируя информацию о том, что Фрадков, скорее всего, не займет этот пост и именно в связи с санкциями.

Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий, один из авторов издания Slon.ru (объявившего о намерении изменить домен и назнавание на Republic.ru), на своей странице в социальной сети Facebook высказалась так:

«Дворковича подвинуть оказалось не так просто. Тот едва не подвинул Белозерова. В итоге проще оказалось ничего не трогать. Аргумент про санкции красив, но все же не главный. Фрадкову придется придумать другую "пенсию".»

Журналист Людмила Столяренко придерживается сходного мнения: «Аргумент о санкциях действительно хромает - Якунин тоже был в санкционном списке.»

В то же время само по себе возможное назначение Фрадкова в ОАО «РЖД» многие посчитали закономерным. Александр Дмитриев, частный предприниматель, выпускник магистратуры НИУ ВШЭ «Корпоративные финансы», полагает:

«Такое назначение выглядит более логично, чем назначение А. Дворковича, для которого РЖД было бы "списанием", если бы он не собирался из РЖД сделать hi-tech перевозчика.»

«РЖД входит в число стратегически важных предприятий. Должность президента РЖД не предполагает оперативного контроля, поэтому с топ-менеджментом Фрадков сможет справиться», – объясняет он.

О том, что Михаила Фрадкова могут назначить председателем Совета директоров ОАО «Российские железные дороги», СМИ впервые сообщили в сентябре 2016 года. 18 октября эта информация вновь появилась в печати. Однако в тот же день стали высказываться опасения, что назначение не состоится в связи с тем, что Фрадков находится в санкционном списке – а пребывание руководителя РЖД в нем якобы грозит компании дефолтом.

Газета «Ведомости», в частности, высказывала опасение, что держатели еврооблигаций РЖД в случае такого назначения потребуют досрочного их погашения, поскольку Фрадков находится под санкциями.

В настоящее время председателем Совета директоров РЖД является Аркадий Дворкович.