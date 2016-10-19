Эксперт Любовь Храпылина: Сокращение финансирование охраны матери и ребенка – непродуманная идея

Решение сократить расходы на программу охраны здоровья матери и ребенка нельзя назвать продуманным. Такое мнение высказала «Полит.ру» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина, комментируя идею значительно уменьшить финансирование программы.

«Финансирование охраны матери и ребенка – это тот приоритет, который завязывается и на демографической, и на социальной политике, и, впоследствии, на качестве экономических дел в стране. Необходимо, чтобы у нас было здоровое поколение, имеющее условия для всестороннего развития. Так что – что тут говорить? Плохо, что складываются такие обстоятельства, когда рассматривается вопрос о сокращении финансирования подобных программ.

Наверно, надо не раз, а еще семь раз отмерить, чтобы отрезать эти финансы. Надо подумать, нет ли других источников. Как пишут СМИ, может быть перераспределение средств на эту программу за счет других программ – но это значит, что тогда те программы пострадают, а они тоже важны. Например, программа по финансированию высокотехнологичной медицинской помощи, которая там упоминается как возможный источник средств для программы охраны матери ребенка…

Поэтому вряд ли можно сказать, что это сокращение – удачное и продуманное решение. Полагаю, руководители соответствующих ведомств – министерства здравоохранения, министерства образования, потому что это все заинтересованные в этом люди, как исполнители и ответственные лица – должны еще раз вернуться к этому вопросу и все-таки попытаться найти другое решение», – объяснила Любовь Храпылина.

О том, что правительство может сократить траты на программу «Охрана здоровья матери и ребенка» в 2017–2019 годах втрое, сообщило 19 октября информационное агентство РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту трехлетнего бюджета, с которой агентству удалось ознакомиться.

По его данным, если ранее в ближайшие три года на это планировалось потратить 17,5 миллиарда рублей, то теперь – лишь 6,1 миллиарда рублей. При этом дефицит финансирования на эту программу Минздраву предлагалось частично восполнить за счет, в частности, финансирования программы высокотехнологичной медпомощи (которое тоже предполагается сократить почти втрое).