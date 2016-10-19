Эквадор подтвердил отключение интернета Ассанжу

Власти Эквадора заявили, что это они приняли решение о частичном ограничении доступа в интернет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает Reuters.

«Эквадор, используя свое суверенное право, временно ограничил доступ к части систем связи в своем посольстве в Великобритании», — отметили они.

При этом власти Эквадора выразили уверенность, что данные меры не скажутся на «журналистской деятельности» Ассанжа.

Отметим, об ограничении интернета Ассанжу стало известно 17 октября. Позднее WikiLeaks выяснил, что это было сделано по просьбе госсекретаря США Джона Керри. Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года.