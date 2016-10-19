Четыре авиакомпании подали заявки на полеты в Египет

Четыре российские авиакомпании подали заявки в Росавиацию на выполнение международных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Авиакомпании «Ямал», «Азур эйр», «Икар» и «Северный ветер» подали заявки на полеты Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

«Азур эйр» и «Северный ветер» также подали заявки на полеты на те же курорты из Санкт-Петербурга.

Год назад в Египте разбился самолет с российскими туристами. Причиной крушения стал взрыв бомбы. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Вскоре после трагедии Россия запретила полеты гражданских судов в Египет.